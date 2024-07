Cambio al vertice per la guardia di finanza a Soave: saluta il capitano Mattioni, al suo posto arriva Spedicato

Nella mattinata odierna, mercoledì 17 luglio, presso “Palazzo Moscardo” di Soave, sede della caserma delle fiamme gialle, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante della compagnia tra il capitano Federico Mattioni e il capitano Federico Spedicato, alla presenza del comandante provinciale, Col. t.ST Italo Savarese, e di una rappresentanza di militari in forza al reparto. Dopo circa quattro anni di intenso lavoro, il capitano Mattioni lascia la guida del reparto veronese per assumere un importante incarico presso il Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (GICO) del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Palermo, articolazione specializzata in complesse indagini di polizia giudiziaria principalmente rivolte al contrasto alla criminalità organizzata, alla lotta al finanziamento al terrorismo nazionale e internazionale, al traffico di armi e al traffico di sostanze stupefacenti.

Il colonnello Savarese, da circa un anno alla guida del Comando Provinciale di Verona e che, peraltro, in passato ha prestato servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo, ha manifestato il suo «vivo apprezzamento per i risultati conseguiti dal reparto scaligero nel corso del periodo di comando del capitano Mattioni», augurandogli inoltre di «raggiungere ulteriori traguardi professionali anche nel nuovo e delicatissimo incarico».

Le principali attività degli ultimi due anni

Nell’ultimo biennio la compagnia di Soave, ponendo in essere un’attività trasversale a tutela della legalità economico finanziaria, ha conseguito significativi risultati operativi in ciascun comparto della mission istituzionale del corpo. Tra questi spicca la complessa attività d’indagine a contrasto del telemarketing selvaggio, che ha consentito di portare alla luce «un vero e proprio mercato delle liste dei clienti di aziende di fornitura energetica, in spregio alle più elementari norme di tutela della protezione dei dati personali». Gli elementi probatori acquisiti dalla compagnia di Soave, segnalati al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, hanno permesso al Garante della Privacy di emettere «sanzioni per 1,8 milioni di euro, nonché disporre provvedimenti, quali la confisca di software, di hardware e delle liste anagrafiche, mai attuati in precedenza sul territorio nazionale».

Degna di menzione, inoltre, l’indagine di polizia giudiziaria che ha permesso di individuare «una frode fiscale finalizzata all’evasione delle imposte per circa 1 milione di euro e all’autoriciclaggio dei proventi illeciti per 820 mila euro, perpetrata da associazioni sportive dilettantistiche che, dietro una parvenza di enti non commerciali, si sottraevano agli adempimenti di natura fiscale». Particolarmente rilevante per il territorio scaligero anche il sequestro, nel marzo 2022, di «un centro massaggi orientali, adibito a vera e propria casa di appuntamento a luci rosse, nell’ambito del quale due cittadine di nazionalità cinese sono state denunciate per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione».

Di poche settimane fa, infine, l’intervento del capitano Mattioni, unitamente ai suoi militari, nelle operazioni di soccorso delle persone in difficoltà a seguito dell’emergenza maltempo che ha colpito varie zone dell’Est Veronese. Il comandante provinciale ha rivolto un sincero benvenuto e un augurio di buon lavoro al capitano Federico Spedicato in un territorio connotato da importanti aspetti di interesse operativo per la guardia di finanza. Il capitano Spedicato si è detto «onorato per il prestigioso incarico che gli è stato affidato» e ha assicurato« il massimo impegno per corrispondere al meglio, in linea di continuità con il suo predecessore, alle aspettative di legalità dei cittadini onesti, delle imprese sane e delle Istituzioni che vivono e operano nella provincia scaligera».

Chi è il capitano Federico Spedicato

Ventottenne originario di Pescara, laureato in giurisprudenza, il capitano Federico Spedicato proviene dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila, dove ha rivestito i ruoli di comandante di Plotone e di comandante di Compagnia Allievi. Dal giugno 2019 all’agosto 2021 ha ricoperto, inoltre, l’incarico di comandante della Sezione Operativa Volante dell’allora seconda Compagnia Taranto, dove ha svolto importanti operazioni di polizia giudiziaria ed economico finanziaria anche a contrasto della criminalità organizzata.