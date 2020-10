Impatta più volte in auto contro lo stesso muretto e rifiuta l'etilometro: denunciato

Continua l’impegno dei carabinieri di Verona contro l’abuso di sostanze alcoliche, attraverso una presenza più incisiva in corrispondenza dei fine settimana e nelle fasce orarie serali e notturne, in cui si registra una maggiore incidentalità causata dall’abuso di alcolici. Nel corso dei servizi preventivi svolti nelle ultime settimane dai carabinieri del Comando provinciale di Verona, sono state infatti denunciate a piede libero ben 24 persone per "guida in stato di ebbrezza alcolica". Sono state multate 5 persone con sanzioni amministrative, mentre altre 9 sono state sanzionate per ubriachezza molesta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella tarda serata di giovedì si sarebbe verificato l’ultimo episodio in ordine temporale. I carabinieri della Stazione di Illasi riferiscono infatti di essere intervenuti nel Comune di Caldiero, a seguito della segnalazione ricevuta circa un uomo alla guida della sua auto che, dopo delle manovre "scoordinate", avrebbe impattato più volte contro un muretto lì presente. All’arrivo dei militari, il cittadino romeno classe ‘86, «palesemente ubriaco» secondo quanto riportato dai carabinieri, si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test tramite etilometro e pertanto è stato denunciato. I carabinieri, infine, riferiscono di aver disposto il ritiro della patente di guida dell'uomo oltre che il sequestro dell’autovettura.