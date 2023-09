Spinte, calci e sputi agli agenti della Polfer, 26enne sedato dal 118 e arrestato

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, gli agenti della polizia ferroviaria di Verona hanno arrestato in flagranza di un 26enne per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

I poliziotti sono intervenuti in Piazzale XXV Aprile per la segnalazione di un giovane ubriaco che stava imprecando e minacciando alcuni tifosi romanisti di ritorno dallo stadio Bentegodi. E dopo averlo bloccato, gli agenti lo hanno disarmato da oggetti potenzialmente lesivi.

Il ragazzo ha opposto una forte resistenza nei confronti degli operatori con spinte, calci, sputi ed offese. Accompagnato in ufficio, il giovane ha continuato nel suo comportamento agitato, minacciando e colpendo ulteriormente gli agenti, oltre a danneggiare con una testata una parete di cartongesso.

Per tentare di riportarlo alla calma, è stato necessario l’intervento del 118 che ha sedato il 26enne e lo ha poi ricoverato in ospedale.

Il giovane, pluripregiudicato ed irregolare nel territorio nazionale, è stato arrestato e piantonato dagli agenti della Polfer fino al lunedì mattina quando è stato dimesso e condotto direttamente davanti al giudice. L'arresto è stato convalidato ed il 26enne è stato condannato a 3 mesi e 10 giorni di reclusione, con sospensione della pena.

Il ragazzo è stato anche denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato avendo causato un danno ad una struttura ad uso pubblico. E l'ufficio immigrazione della questura scaligera ha immediatamente disposto e notificato nei suoi confronti la misura dell’espulsione dal territorio nazionale.