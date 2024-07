Calci e pugni ad un giovane rubargli lo zaino: 22enne e 16enne in manette a Verona

Si sarebbero avvicinati ad un ragazzo con la scusa di chiedergli una sigaretta e al suo rifiuto si sarebbero scagliati violentemente contro di lui, colpendolo con calci e pugni e spingendolo a terra, intimandogli di consegnare lo zaino che aveva con sé. Nonostante la ferocia dei due però, la vittima sarebbe comunque riuscita a divincolarsi e a scappare poco lontano, dando l’allarme.

Il tutto è avvenuto lunedì notte, intorno alle 3.30, in viale Palladio a Verona, quando due giovani cittadini marocchini sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti per tentata rapina aggravata in concorso.

I due giovani stranieri, una volta compreso che il ragazzo si era messo in contatto con la centrale operativa della questura, avrebbero preso alcuni sassi da terra e li avrebbero lanciati contro il malcapitato, per poi scappare a piedi in via Palladio, in direzione di piazzale Olimpia, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Sarebbero bastati però pochi minuti agli agenti delle volanti per rintracciarli grazie alle descrizioni fornite dalla vittima: si trattava di un 22enne e di un 16enne, entrambi cittadini marocchini irregolari sul territorio nazionale. Dai successivi accertamenti è emerso che il maggiore dei due era già noto alle forze dell'ordine per numerosi reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, inoltre risulta attualmente gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, il 22enne è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della questura, mentre il minorenne è stato accompagnato presso il CPA di Treviso, in attesa delle udienze di convalida. Martedì mattina, il giudice ha convalidato l’arresto del maggiorenne e disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.