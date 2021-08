Caduto da una scala, sessantenne viene portato in ospedale per trauma cranico

Fortunatamente non sarebbero gravi le consegue per il titolare di un'azienda avicola di Isola della Scala, che nel pomeriggio di giovedì è rimasto ferito mentre cambiava una lampadina in un capannone adibito al contenimento dei polli

Non sarebbero gravi fortunatamente le conseguenze per un uomo caduto da una scala nel pomeriggio di giovedì, in provincia di Verona.

L'episodio si sarebbe verificato in un'azienda avicola di via Ca Nova, ad Isola della Scala, intorno alle ore 16.30. Il titolare dell'attività, secondo quanto appreso, stava sostituendo una lampadina all’interno di un capannone adibito al contenimento dei polli, quando è caduto dalla scala a circa tre metri d'altezza, ferendosi alla testa

Il sessantenne è stato soccorso dal personale del 118, giunto con ambulanza ed elicottero: portato in codice verde all'ospedale di Borgo Trento per un trauma cranico, è rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della stazione locale e lo Spisal di Valeggio sul Mincio, per gli accertamenti del caso.