Un uomo è stato condotto in codice rosso a Borgo Trento, in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì.



Secondo le prime informazioni giunte,un operaio italiano è caduto da un'impalcatura situata a 2,5 metri di altezza in un cantiere edile via Camporosolo, a San Bonifacio: scattato l'allarme, in suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, che lo ha portato in ospedale dopo avergli fornito le prime cure. Fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.Verosimilmente l'uomo sarebbe scivolato, ma sarà lo Spisal a svolgere gli accertamenti del caso. Sul posto anche i carabinieri.