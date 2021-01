Precipita dal tetto di una chiesa da 20 metri: portato in ospedale un ragazzo

I soccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti nella serata di oggi, sabato 16 gennaio, per soccorrere un uomo caduto dal tetto di una chiesa nel Comune di San Giorgio in Salici. In base alle prime informazioni disponibili, l'episodio si sarebbe verificato attorno alle ore 19 di questa sera. Ancora da spiegare l'esatta dinamica, ma quel che viene riportato è che a precipitare dal tetto dell'edificio, per cause in corso d'accertamento, sarebbe stato in realtà un giovane 20 enne.

Sul posto, oltre ai soccorritori di Verona Emergenza, sono intervenuti anche i militari dell'Arma e i vigili del fuoco, chiamati originariamente per un «crollo» che si è poi rivelato essere il cedimento di una volta. Il 20 enne precipitato dal tetto della chiesa, a quanto si apprende, è stato poi accompagnto in ambulanza presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona, dove è stato accolto in codice rosso.