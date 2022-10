Vigili del fuoco recuperano una persona caduta in Adige da Ponte della Vittoria

Momenti di apprensione quelli vissuti nella mattinata di martedì nella zona di Ponte della Vittoria, a Verona, che collega Borgo Trento con il centro storico.

Intorno alle ore 10, per cause ancora da chiariare, una persona è caduta nel fiume dal lato di lungadige Panvinio. Scattata l'allerta, il 118 ha avvisato dell'accaduto i vigili del fuoco di Verona, che si sono recati sul posto con 3 mezzi e 9 unità, riuscendo a trarre in salvo l'individuo scivolato in Adige: riportato sulla terra ferma attraverso i gradoni presenti sull'argine, è stato poi affidato alle cure dei sanitari.

Sul luogo dell'episodio anche i carabinieri e la polizia locale, per regolare la viabilità della zona.