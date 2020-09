Caduta nei pressi del ponte tibetano per una famiglia: c'è anche una bimba di 4 anni

I soccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti nella giornata di oggi, domenica 20 settembre, in Val Sorda per prestare soccorso ad una famiglia in difficoltà. Stando alle prime informazioni disponibili sarebbero tre nel complesso i familiari coinvolti in una caduta nella zona del ponte tibetano.

Oltre al padre ed alla madre vi sarebbe anche una bambina di soli quattro anni coinvolta nell'episodio. Sul posto si sono diretti gli operatori del 118 con l'elicottero proveniente da Trento, ma anche una squadra del Soccorso alpino. A seguito delle operazioni di recupero, i feriti sono stati accompagnati presso l'ospedale di Negrar per ricevere le cure del caso.