Caduta sulla pista da sci di fondo in Lessinia: ferito portato in ospedale

Il personale del 118 è stato chiamato all'intervento nella tarda mattinata di sabato sulle piste da sci della Lessinia.



L'elicottero di Verona Emergenza, intorno alle 11.30, si è diretto a San Giorgio di Bosco Chiesanuova, dove si era verificata una caduta sulla pista di sci di fondo, la Tranlessinia che conduce a Passo Fittanze.Alle operazioni avrebbe partecipato anche il Soccorso Alpino: il ferito è stato così preso in consegna e trasportato in codice verde all'ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni dunque non sarebbero preoccupanti.