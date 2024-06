Incidente con il parapendio sul Monte Baldo: un ferito grave

Nel pomeriggio di sabato 15 giugno, è stato segnalato un incidente con il parapendio nella zona del Monte Baldo. Stando alle prime informazioni disponibili, l'evento si sarebbe verificato intorno alle ore 17, quando un parapendio in volo avrebbe subìto una caduta improvvisa, precipitando al suolo.

Il luogo dell'incidente è stato raggiunto dai soccorritori il prima possibile, grazie al rapido intervento di un elicottero, l'unico mezzo di soccorso impiegato per l'emergenza. Sul posto sono poi giunti anche i carabinieri che hanno operato per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Il pilota del parapendio, soccorso in gravi condizioni, è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, in un ospedale situato in un'altra provincia per ricevere le cure necessarie. L'esatta dinamica della caduta del parapendio resta al momento ancora da appurare da parte delle autorità competenti.