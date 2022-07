Cade col parapendio in Val di Fassa, 64enne veronese portato in ospedale

È stato probabilmente un errore nell'impostazione del decollo la causa dell'incidente con il parapendio avvenuto ieri, 17 luglio, sul Col Rodella, in provincia di Trento. A precipitare è stato un 64enne veronese recuperato con l'elicottero e poi trasportato in ospedale.

Come riferito da Trento Today, la caduta con il parapendio è capitata nella mattinata di domenica sul monte della Val di Fassa che si trova nel cuore delle Dolomiti. Un uomo di 64 anni residente a Verona potrebbe non aver eseguito bene il decollo con il parapendio e questo lo ha fatto piombare a terra.

Dopo la chiamata ai soccorsi, il tecnico di centrale del soccorso alpino ha chiesto l'intervento dell'elicottero per il recupero del 64enne. La squadra medica dell'elisoccorso è sbarcata non molto distante dal ferito e lo ha condizionato su una tavola spinale. L'uomo è stato poi elitrasportato in una piazzola di Canazei ed infine portato all'ospedale di Cavalese.