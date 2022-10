Caduta nel fiume dal lungadige, 21enne viene portata in salvo dai pompieri

Nella tarda serata di lunedì, i vigili del fuoco di Verona hanno tratto in salvo una 21enne residente nella provincia di Verona, che era caduta nelle acque dell'Adige.

Il tutto si è verificato intorno alle ore 23 in centro città in lungadige Rubele, nei pressi di ponte Navi, dove si sono recati 10 pompieri con 3 mezzi, oltre a carabinieri e polizia locale. La ragazza probabilmente si trovava seduta sul muro di sommità dell'argine del fiume, quando è caduta nel greto, circa 10 metri più in basso, per cause in fase di accertamento: quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno trovato la ragazza aggrappata ad un masso, mentre lottava con la corrente per non essere trascinata via.

Raggiunta in fretta e furia da tre pompieri fluviali (SAF), la 21enne è stata immobilizzata all'interno di una speciale barella e recuperata con l'autoscala, utilizzando tecniche speleo alpino fluviali. Alla fine la giovane è stata affidata alle cure del Suem118 e trasportata all'ospedale di Borgo Trento.