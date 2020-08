Si sporge dal guard rail di notte e cade: ferito grave un ragazzo

Un grave incidente è avvenuto nella notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto nel Comune di Grezzana. Gli operatori del 118 riferiscono infatti di essere intervenuti per soccorrere un ragazzo che, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe sporto da un guard rail sul ciglio della strada, finendo però con il cadere e ruzzolare per una decina di metri lungo l'adiacente scarpata. Il tutto sarebbe appunto avvenuto in via Catena a Grezzana, quando mancavano pochi minuti alla mezzanotte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre ai soccorritori del Suem 118, giunti sul posto con un'automedica e un'ambulanza, hanno prestato aiuto al giovane anche i vigili del fuoco e i carabinieri intervenuti inoltre per rilevare quanto avvenuto. Le condizioni del ragazzo, una volta recuperato dopo la caduta, sono state descritte dai soccorritori come "critiche" e, nell'immediato, il giovane è stato quindi accompagnato d'urgenza presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona, dove è stato accolto in codice rosso.