Tragedia in Lessinia: due bambini morti dopo la caduta dal tetto di una ghiacciaia a Malga Preta

Due bambini hanno perso la vita oggi, sabato 3 luglio, mentre con altri due amichetti pare stessero giocando nei pressi di un'ex ghiacciaia a Malga Preta di sotto. A riferirlo è il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto e la notizia è stata confermata anche dai carabinieri di Verona che hanno dato comunicazione dell'incidente avvenuto presso il Comune di Sant’Anna d'Alfaedo.

Altri due bambini feriti, ma non in pericolo di vita

Secondo le prime informazioni disponibili riportate dai soccorritori, l'allarme è stato lanciato attorno alle ore 16 e pare che i quattro bimbi stessero «giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto», così come riportato nella nota del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto. A seguito della caduta, come già specificato, sarebbero due i bambini che hanno perso la vita, mentre gli altri due sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita (il report del 118 riferisce di "codice giallo" per entrambi i sopravvissuti).

La ricostruzione dell'incidente

Sul posto sono intervenuti gli elicotteri di Verona emergenza e Trento, oltre a un'ambulanza del Suem 118 ed un'altra ambulanza infermierizzata. Sono poi state attivate le squadre del Soccorso alpino e del Soccorso speleo di Verona.

Anche i militari dell'Arma afferenti alla stazione di Caprino Veronese risultano già presenti sul posto e, in base ad una prima ricostruzione dell'accaduto fornita dagli stessi carabinieri, i bambini deceduti avrebbero entrambi «otto anni» e «sono caduti dal tetto di una ex ghiacciaia» dopo che la struttura che la copriva è franata, quindi a quel punto i bimbi precipitati sarebbero «stati colpiti dalle pietre che ne componevano il tetto». I carabinieri spiegano infine che tutti i bambini coinvolti nell'episodio avvenuto a Malga Preta di sotto «erano con le loro famiglie durante una giornata di svago».

Ad essere allertato è stato anche il personale dei vigili del fuoco che è intervenuto in Lessinia in seguito al crollo del tetto della ghiacciaia, mentre i due bambini sopravvissuti alla caduta e rimasti però feriti sono stati soccorsi ed elitrasportati dall’elicottero del Suem 118 presso l'ospedale di Verona Borgo Trento, dove hanno potuto così ricevere le cure del caso. È stato confermato anche dai carabinieri che i due bimbi feriti condotti in ospedale non si trovano in pericolo di vita. Tutti i coinvolti, sia i bambini purtroppo deceduti che gli altri due feriti, è stato comunicato sempre dai militari dell'Arma che risultano essere residenti nella provincia di Verona.