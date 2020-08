Inciampa e rotola fuori dal sentiero, escursionista recuperato sul Baldo

Poco dopo le 16 di oggi, 9 agosto, l'elicottero di Verona Emergenza è dovuto intervenire a Ferrara di Monte Baldo. Scendendo dal Rifugio Telegrafo verso Novezzina, un escursionista era inciampato ed era rotolato fuori dal sentiero, riportando escoriazioni sul braccio.

L'uomo è stato subito aiutato dai presenti ma si è reso conto di non poter rientrare autonomamente. Così, l'elicottero lo ha recuperato con un verricello e lo ha trasportato fino al punto in cui un'ambulanza lo stava aspettando per portarlo in ospedale.

A supporto, una squadra del soccorso alpino è partita da Rivoli, mentre una seconda squadra era pronta a muoversi da Verona.