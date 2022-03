Caduta sui Colli Berici, escursionista veronese viene recuperata dal Soccorso Alpino

È stata la centrale del 118, intorno alle ore 17 di domenica, ad allertare il Soccorso Alpino di Padova che un'escursionista si era fatta male sui Colli Berici.

La donna, R.S., 61enne di Zimella, era caduta lungo la strada bianca di Via Castellaro, in località Villa del Ferro nel comune di Val Liona (VI), riportando la sospetta frattura di un polso. Scossa dall'incidente e non in grado di rientrare autonomamente, la donna ferita è stata raggiunta da una squadra, che l'ha caricata sulla barella per accompagnarla all'appuntamento con l'ambulanza.

Ma durante le operazioni è scattata una seconda emergenza e parte dei soccorritori, cui si sono affiancati altri 5 tecnici, è partita in direzione del Colli Euganei. Lì infatti un escursionista era caduto non distante dai ruderi del monastero degli Olivetani, sul Monte Venda. Sul posto l'elicottero di Padova aveva sbarcato l'equipe medica per prestare le prime cure all'uomo, E.C., 64enne di Martellago (VE), con una probabile frattura al femore.

Dieci soccorritori, in 40 minuti a piedi, si sono portati sul posto, per poi trasportare l'uomo assicurando la barella con le corde nei tratti più ripidi. Arrivati alla strada, l'infortunato è stato trasferito sull'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Padova.