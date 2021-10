Caduto da cavallo vicino al rifugio, viene portato d'urgenza in ospedale

Un persona è stata condotta d'urgenza in ospedale dopo un incidente a cavallo.

Il tutto si sarebbe verificato intorno alle 15.30 di venerdì, secondo quanto riferito dai soccorritori, nella zona di Rifugio Castelberto. In seguito alla caduta è stato richiesto l'intervento del personale del 118, che è giunto sul posto in elicottero: dopo aver ricevuto le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice rosso a Borgo Trento.