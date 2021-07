Cade dal cavalcavia della Bretella T4-T9 a Verona: un ferito in ospedale

I soccorritori del 118 riferiscono di una caduta dal cavalcavia della Bretella T4-T9 a Verona, avvenuta quest'oggi, domenica 4 luglio, quado erano circa le ore 13.30. In base alle prime informazioni disponibili, la persona sarebbe al momento sopravvissuta alla caduta ed è stata poi accompagnata d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento in città.

Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza infermierizzata del Suem 118, oltre agli agenti della polizia locale. Questi ultimi hanno istituito per circa un'ora di tempo l'uscita obbligatoria a San Massimo proprio in conseguenza di quanto avvenuto all'altezza del ponte di via XXIV Giugno lungo la Bretella T4-T9. In seguito all'intervento dei soccorritori, anche la viabilità dalle 14.30 circa è stata ripristinata tornando alla normalità.