Un Golden Retriever cade in una vasca di contenimento: cane salvato dai pompieri veronesi

Alle 11.30 di oggi, sabato 13 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti sulle colline veronesi per soccorrere un cane in difficoltà. Puffo, questo il nome del golden retriever soccorso dai pompieri, era originariamente finito all'interno di una vasca di contenimento, profonda circa tre metri ed immersa nel verde, in strada del Costolo a Verona.

L'animale, una volta caduto, non era più riuscito a risalire e continuava ad abbaiare. Alcuni abitanti della zona, sentiti i guaiti del cane, hanno dato l'allarme al 115. Giunti sul posto i pompieri sono scesi nella vasca, utilizzando una scala. Dopo aver imbragato l'animale, lo hanno quindi riportato su e consegnato al suo legittimo proprietario.