Bloccato sulla ferrata e caduta in mountain bike, doppio intervento sulle montagne veronesi

Doppio intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, 15 maggio, sulle montagne veronesi.

Alle 12.30 il gestore del Rifugio Telegrafo sul Monte Baldo, appartenente al soccorso alpino di Verona, è stato chiamato da un escursionista in difficoltà. L'uomo stava risalendo la Ferrata delle Taccole quando, non riuscendo più a proseguire, l'aveva abbandonata seguendo una traccia laterale che lo aveva portato sopra una stretta cengia. Ed in quel punto è rimasto incrodato.

Allertato subito il 118, il gestore del rifugio si è attrezzato ed è partito in direzione dall'itinerario per sincerarsi della situazione e dare indicazioni all'elicottero di Verona Emergenza che sarebbe poi arrivato. Un secondo soccorritore, intanto, si era portato alla base della ferrata e altri due si erano messi a disposizione a Rivoli.

Individuato anche dall'elicottero il punto in cui si trovava lo scalatore, un 37enne di Borgo Mantovano, con un verricello di 10 metri è stato calato il tecnico di elisoccorso, che ha assicurato l'uomo e lo ha recuperato per poi trasportarlo a Novezzina.

Precedentemente l'eliambulanza era stata impegnata a Torri del Benaco. Scendendo con il marito in mountain bike lungo un sentiero, una 50enne di Milano aveva messo male il piede, procurandosi una probabile frattura della caviglia, mentre si trovava una cinquantina di metri sotto il ponte tibetano del Crero.

Sbarcato sul ponte tibetano, il tecnico di elisoccorso è stato accompagnato dal marito sul luogo dell'incidente. Prestate le prime cure, la donna è stata spostata di 5 metri in uno spiazzo tra gli alberi, dove è stata caricata a bordo del mezzo aereo utilizzando il verricello. Con l'elicottero è stata poi accompagnata all'ospedale di Peschiera.