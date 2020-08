Perde appiglio e cade durante arrampicata. Giovane veronese in ospedale

Un giovane veronese è caduto nel pomeriggio di oggi, 21 agosto, durante un'arrampicata in Val d'Ampola, nel Trentino. A lanciare l'allarme sono stati gli amici che erano in falesia con lui, intorno alle 13.20.

L'incidente è stato riportato da Trento Today. Il ragazzo è un classe '92 e avrebbe perso l'appiglio vicino al Passo d'Ampola, cadendo alla base della parete dopo un volo di diversi metri. Gli amici hanno visto tutto ed hanno chiesto subito aiuto.

Il Soccorso alpino è giunto sul posto con un'equipe sanitaria trasportata rapidamente in elicottero, mentre un'altra squadra ha raggiunto la parete via terra dalla stazione della Val di Ledro. Il ragazzo veronese ha ricevuto le prime cure sul posto e poi è stato portato in elicottero all'ospedale di Santa Chiara, a Trento. I traumi che ha subito sono gravi, ma il giovane non sembrerebbe in pericolo di vita.