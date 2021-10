In zona Arco dei Gavi a Verona un uomo cade verso l'Adige: portato in ospedale

Una caduta di qualche metro che avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori se non fosse stato per gli arbusti che hanno attutito il colpo

Un uomo sulla cinquantina è caduto ieri, sabato 9 ottobre, dal parapetto che si trova alle spalle dell'Arco dei Gavi a Verona. Il singolare episodio che avrebbe potuto avere conseguenze anche drammatiche, è avvenuto intorno alle ore 19. L'uomo è caduto pare in modo autonomo, facendo un volo notevole di alcuni metri, ma l'impatto a terra è stato per sua fortuna attutito dagli arbusti presenti.

Il cinquantenne è stato prontamente soccorso dagli operatori del Suem 118 intervenuti sul posto e recuperato grazie all'ausilio dei vigili del fuoco di Verona. L'uomo, risultato ferito, è stato quindi accompagnato presso l'ospedale di Borgo Trento per ricevere le cure del caso.

Le operazioni sono durate circa un'ora ed hanno attirato l'attenzione di numerosi passanti, dato anche la centralità della via dove si è verificato il tutto. In merito alla dinamica, al momento resta da chiarire come sia esattamente avvenuta la caduta, ma una prima ipotesi parrebe accreditare un abuso di sostanze alcoliche quale possibile origine della perdita di equilibrio. Presenti sul posto gli agenti sia della questura scaligera che della polizia locale.