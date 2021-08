Scivola dalla parete in Moiazza e vola per quaranta metri: ferito grave un alpinista di Garda

Secondo quanto riporta il Soccorso alpino di Verona, sono gravi le condizioni di un alpinista volato per una quarantina di metri sulla parete della Pala del Belia, in Moiazza. Si tratta di C.F., 56 anni originario del Comune veronse di Garda, che stava scalando da primo il settimo tiro della via Sorarù, ma nella caduta ha superato il compagno di cordata fermo in sosta, il quale si è calato fino a raggiungerlo, valutarne le condizioni e lanciare l'allarme.

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, individuato il punto dell'incidente, ha sbarcato con un verricello di una trentina di metri il tecnico di elisoccorso, arrivato in parere all'altezza della sosta e calatosi a sua volta dall'infortunato. Una volta recuperato dai soccorritori, l'alpinista è stato spostato al Rifugio Carestiato dove gli sono state prestate le prime cure urgenti a seguito del probabile politrauma. Anche il compagno in parete è stato portato a terra. L'elicottero è poi volato con il ferito all'ospedale di Belluno.