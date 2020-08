Una strage di alberi: il drammatico e straniante video dopo la tempesta a Verona

Verona, domenica 23 agosto, dopo i 15 minuti di uragano la città si scopre ferita. La strada nella zona di Porta Vescovo che conduce sulle Torricelle è devastata. Le persone camminano tra alberi di dieci metri abbattuti al suolo come fossero birilli. Si "ascolta" il silenzio dopo la paura, poi il timido canto di qualche uccellino che segnala il ritorno del "bel tempo" dopo la tempesta. Espressioni di stupore, incertezza, il rumore dei passi, infine una singolare melodia intonata questa volta da voce umana, una donna. Nel mezzo il disastro, una strage di alberi dilaniati da vento, acqua e grandine che giacciono inermi al suolo. La natura in rivolta non risparmia nemmeno se stessa.