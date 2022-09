Cade lungo il sentiero durante una gara di trail running: recuperato veronese

È un 48enne residente in provincia di Verona il protagonista di un incidente in montagna avvenuto domenica in Trentino, nel corso di una gara di trail running.

Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, intorno alle ore 13 del 4 settembre, la chiamata è arrivata al numero unico per le emergenze 112, per segnalare che l'uomo era caduto per 50 metri lungo il sentiero che conduce a Cima Levante.

Dalla centrale è partita così la richiesta di intervento all'elicottero del coordinatore dell'area operativa Trentino meridionale del soccorso alpino e speleologico. I soccorritori e l'equipe medica quindi sono stati fatti sbarcati in hovering un centinaio di metri sopra l'uomo, scendendo a piedi fino a raggiungerlo.

Una volta stabilizzato il residente a Sant'Ambrogio di Valpolicella, e condizionato su asse spinale, si è dovuto attendere qualche minuto per il recupero a causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia.