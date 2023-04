Cade in una scarpata lungo il sentiero per Madonna della Corona: portata in ospedale

Un'escursionista di Pordenone è rimasta ferita dopo una caduta in una scarpata avvenuta lungo il sentiero del Pellegrino che da Brentino Belluno conduce verso il santuario di Madonna della Corona.

La donna , che stava camminando con un gruppo di amiche, sarebbe ruzzolata nel bosco per una trentina di metri riportando un possibile trauma alla gamba. Sul posto è arrivato il personale sanitario di un'ambulanza e la centrale del 118 ha chiamamato in causa anche l'elicottero di Verona emergenza, che ha calato equipe medica e tecnico di elisoccorso in prossimità del luogo dell'incidente, per poi volare a imbarcare un soccorritore, pronto al campo sportivo di Rivoli in supporto alle operazioni. Dopo aver prestato le prime cure all'infortunata, i soccorritori hanno predisposto la salita della scarpata per il trasporto verso l'alto della barella, mediante paranco. Una volta tornato sul sentiero, l'elicottero ha provveduto all'imbarco con verricello del personale e della donna, che è stata accompagnata in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento, mentre le compagne sono rientrate autonomamente.