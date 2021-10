Una persona è stata trasferita d'urgenza in ospedale, dopo un infortunio avvenuto nel Comune di Soave nel pomeriggio di domenica.



Stando a quanto appreso, erano circa le 17.30 quando un uomo sarebbe caduto da una scala mentre tagliava i rami di un albero in via Libertà, situata in località Castelcerino. In suo soccorso sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del 118 che, dopo avergli fornito le prime cure, hanno condotto il ferito all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.Sul posto anche i carabinieri.