Cade dalla scala mentre pota un albero e finisce in ospedale

Non sarebbero preoccupanti le condizioni dell'uomo condotto in ospedale nella mattinata di sabato, dopo una caduta accidentale.



Stando a quanto appreso, intorno alle 9.30, l'individuo stava potando un albero nella zona di Ospedaletto di Pescantina, quando è caduto dalla scala su cui si trovava, per cause da accertare.In suo aiuto è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero che, dopo avergli fornito le prime cure, lo ha condotto in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.