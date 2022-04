Cade con la mountain bike sul sentiero fangoso e si rompe una gamba

Ha perso il controllo della mountain bike su un'asperità del terreno fangoso ed è caduto a terra, riportando un sospetto trauma cranico a la probabile frattura di tibia e perone. Sono le conseguenze dell'incidente capitato nel pomeriggio di domenica ad un ciclista 60enne di Mantova, mentre percorreva un sentiero di ciottoli che da San Zeno di Montagna conduce in direzione Lumini.



È stato lui stesso a dare l'allarme alla centrale del 118, che intorno alle 17.45 ha avvisato il Soccorso alpino di Verona. Pur non sapendo riconoscere con esattezza il luogo, l'uomo aveva detto ai soccorritori di aver percorso circa un chilometro dalla strada asfaltata, superato il Jungle Park, prima di cadere, ma poi la linea era saltata e non era stato possibile ricontattarlo, né geolocalizzarlo. Due squadre con un medico di Stazione dunque si sono messe in marcia nella direzione indicata per iniziare a cercarlo, quando fortunatamente il 60enne è riuscito a richiamare e a dare la posizione.Nelle vicinanze sono stati così sbarcati equipe medica e tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Verona emergenza, decollato nel frattempo, che lo hanno raggiunto a piedi nel bosco, affiancati presto dalle due squadre. Stabilizzato e imbarellato, dopo che i soccorritori hanno liberato una varco tra la sterpaglie per facilitare il recupero, l'infortunato è stato issato a bordo con il verricello per essere trasportato in ospedale.