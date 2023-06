Cade in montagna ruzzolando per oltre 60 metri: soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale

Nella mattinata di oggi, domenica 25 giugno, è stato segnalato un incidente in montagna all'interno del Comune trentino di Ala. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 10 nei pressi del Monte Carega, per la precisione in località "Bocchetta Mosca".

Stando ad una prima ricostruzione dell'episodio, parrebbe che un uomo di 63 anni, per cause in corso d'accertamento, sia caduto durante una passeggiata, ruzzolando per oltre sessanta metri.

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, oltre al Soccorso Alpino e ai carabinieri. L'uomo sessantatreenne è stato quindi trasferito d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento.