Caduta accidentale da una finestra: ferito trasportato in ospedale in codice rosso

Un uomo è stato condotto urgentemente in ospedale nella mattinata di venerdì, per una caduta accidentale dalla finestra.

Stando a quanto appreso, si tratterebbe di un 58enne che, per cause da appurare, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 6 metri dalla finestra di un edificio situato in via Cesare Marchi a Villafranca di Verona, poco dopo le ore 11.

In suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanza ed automedica, che gli hanno fornito le prime cure prima di condurlo in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche i carabinieri di Villafranca.