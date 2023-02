Dramma sul lavoro: un uomo cade all'interno di una cisterna e muore

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di venerdì nella Bassa Veronese.

Stando a quanto appreso, l'allarme è scattato intorno alle ore 9.30, per un uomo caduto all'interno di una cisterna in viale dell'artigianato a Pressana, per cause ancora da chiarire.



In suo aiuto è giunto sul luogo del fatto il personale del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, supportato da due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Verona e Legnago, tra cui il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale). I soccorritori però non hanno potuto fare nulla per il lavoratore, che è deceduto in seguito all'incidente.Sul posto anche i carabinieri.