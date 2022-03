Cade da 5 metri a causa di un attrezzo agricolo: portato d'urgenza in ospedale

Un uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento nel primo pomeriggio di martedì, dopo essere precipitato da circa 5 metri.

Secondo le prime informazioni giunte, il settantenne stava utilizzando una motozzappa su un terrazzamento prossimo alla sua abitazione, situata in collina a San Giovanni Ilarione, quando sarebbe stato trascinato in strada dal medesimo attrezzo, sbattento violentemente a terra.

In suo aiuto è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero che, dopo avergli fornito le cure del caso, lo ha condotto d'urgenza al Polo Confortini.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di San Bonifacio, la polizia locale e lo Spisal, per gli accertamenti utili a chiarire le cause dell'incidente.