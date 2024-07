Ripescato dal fiume Tartaro il corpo di una ragazza di 26 anni: indagano i carabinieri

Il cadavere di una ragazza classe 1998, originaria del Mantovano, è stato ripescato dal fiume Tartaro, nel Comune di Vigasio, nella mattinata di domenica. Il corpo è stato avvistato da un passante, che lo ha notato incastrato tra le griglie, il quale ha avvisato le forze dell'ordine.

I carabinieri hanno così richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che, intorno alle ore 9, si sono diretti sul posto e si sono messi al lavoro per recuperare la sfortunata giovane. Il cadavere, nudo, non presenterebbe particolari segni di violenza ed è stato trasportato a Medicina Legale, all'ospedale di Borgo Roma, per stabilire le cause del decesso ed anche svolgere le analisi tossicologiche.

Sull'episodio procedono i carabinieri della Compagnia di Villafranca e il Nucleo Investigativo di Verona, i quali stanno cercando di ricostruire le ultime ore della giovane.