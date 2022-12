Ripescato nella notte dalle acque del lago di Garda il cadavere di un uomo

Un macabro ritrovamento è stato effettuato sulla sponda lombarda del lago di Garda, nella notte tra mecoledì 30 novembre e giovedì 1° dicembre.

Come riportano i colleghi di BresciaToday, il cadavere di un uomo è stato avvistato in acqua dalla guardia costiera, intorno a mezzanotte e mezza, a pochi metri dalla riva nella zona della Rocca di Manerba ed è stato poi trasportato sulla terra ferma con l'aiuto del nucleo dei vigili del fuoco specializzati nell'attività fluviale.

Non si conosce ancora l'identità della vittima, ma una prima ipotesi indica che potrebbe trattarsi di un 48enne veronese, il quale nel primo pomeriggio di mercoledì si sarebbe allontanato dalla sua abitazione, forse con l'intento di compiere un gesto estremo.

Ad allertare guardia costiera sono stati i carabinieri della compagnia di Salò, i quali da ore erano impegnati nella zona per cercare il 48enne scomparso, la cui auto è stata trovata proprio nei pressi della Rocca di Manerba: a quel punto i militari avrebbero fatto scattare le ricerche in acqua.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto due ore e mezza più tardi, con la salma che è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale, a disposizione della magistratura. Nel frattempo proseguono gli accertamenti dei carabinieri per appurare l'identità dell'uomo.

AGGIORNAMENTO DELLE 13 - È arrivata la conferma che il corpo ritrovato è quello del 48enne scomparso. Si tratta di un uomo residente in città che mercoledì si è allontanato da casa, dopo aver lasciato un biglietto ai proprio familiari. Da lì l'allarme ai carabinieri, i quali hanno concentrato le ricerche nella zona della Rocca di Manerba, indicata proprio dal 48enne.