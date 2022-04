Recuperato sulle sponde del lago di Garda il corpo senza vita di una donna

Un tragico ritrovamento è avvenuto sulla sponda bresciana del lago di Garda alle prime luci di venerdì.

Come riferiscono i colleghi di BresciaToday, erano circa le 6 quando alcuni passanti hanno notato un corpo senza vita a pochi metri dal lungolago di Desenzano del Garda, nella zona della spiaggia Feltrinelli. Lanciato l'allarme, ha preso il via il recupero del corpo che è stato portato a riva: si tratta di una donna e, stando ai primi esami, sul cadavere non sarebbero presenti segni di violenza. Dettaglio che, almeno per il momento, escluderebbe l'eventuale responsabilità di terze persone.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione locale, che hanno chiuso il lungolago: una prima ispezione cadaverica, stabilirebbe che il decesso della donna sarebbe avvenuto per annegamento alcune ore prima.

Nella zona non risultano denunce di persone scomparse e l'identità della vittima non è stata comunicata.