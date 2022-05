Annega nelle acque del lago di Garda: rinvenuto il cadavere di una donna a Peschiera

Macabro ritrovamento sulle sponde del lago di Garda nella mattinata di lunedì.



Il corpo di una donna di circa 50 anni è stato ripescato sul lungolago a Peschiera del Garda, in località Campanello, intorno alle ore 7. Sul posto erano presenti i vigili del fuoco di Bardolino, che hanno rinvenuto la salma, e gli uomini del 118 con ambulanza ed automedica: il personale medico intervenuto avrebbe constatato il decesso per annegamento senza apparenti segni di violenzaSul posto per le indagini i carabinieri della compagnia di Peschiera: attualmente non è ancora stato attribuito un nome alla vittima.