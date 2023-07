Trovato il corpo di un uomo in un fossato nella Bassa: era uscito di strada in scooter

Macabro ritrovamento nel pomeriggio di sabato nella Bassa Veronese.

Il corpo di un uomo è stato ritrovato intorno alle 15.30 nella zona di San Pietro in Valle, a Gazzo Veronese: il cadavare è stato rinvenuto in via Piani, dentro un fossato pieno d'acqua. Si tratterebbe di un 45enne residente nel Mantovano, che nella notte tra venerdì e sabato sarebbe uscito autonomamente di strada con la propria Vespa, finendo nel canale.



Sul posto si è diretto il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, i vigili del fuoco con due mezzi da Legnago, i carabinieri e la polizia stradale, dopo che qualcuno ha dato l'allarme per aver notato il corpo e il veicolo nell'acqua. Nulla ha potuto fare per lui il personale sanitario.