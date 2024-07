L'Adige restituisce un altro cadavere: recuperato alle griglie del Pestrino

Un altro cadavere è stato ripescato dall'Adige nel pomeriggio di lunedì, questa volta alle griglie del Pestrino a Verona. È stato il personale che si occupa della manutenzione dell'area ad avvisare i vigili del fuoco dopo aver notato il corpo, che successivamente è stato dunque recuperato dal personale della centrale scaligera.

Si tratta della salma di un uomo, la cui permamenza in acqua potrebbe risalire a diverso tempo fa, visto il suo avanzato stato di decomposizione. Portato Medicina Legale su disposizione del magistrato di turno, verrà sottoposto ad esame esterno e autopsia, per cercare di risalire alle cause della morte. Le forze di polizia si sono invece messe al lavoro per risalire all'identità dell'individuo, tramite impronte digitali, fotosegnalazioni di persone scomparse e ricerche nei database.