Cadavere ripescato dall'Adige: è il 20enne scomparso alcuni giorni fa a Legnago

A stabilire definitivamente l'identità della persona ripescata domenica dall'Adige, a poca distanza dal ponte di Terrazzo, ci ha pensato il riconoscimento da parte dei: si tratta di Mohamed Baba, 20enne originario del Marocco giunto da poco in Italia, che risultava scomparso dal 12 maggio in seguito ad un tuffo nel fiume. Le ricerche avevano preso il via nelle ore immediatamente successive alla sparizione, trovando il loro tragico epilogo nella mattinata del 22 maggio, quando il corpo è stato ripescato intorno alle 10.30.

Mohamed viveva a Legnano in un alloggio che gli aveva messo a disposizione un amico, che lo stava aiutando anche a trovare lavoro. La sera del 12 maggio, intorno alle ore 22, con alcuni connazionali si trovava sulle sponde dell'Adige nel capoluogo della Bassa, quando avrebbe deciso di rinfrescarsi con un bagno, nonostante il parere contrario delle persone che erano con lui: dopo essersi tuffato in acqua all'altezza del ponte della ferrovia, sarebbe stato trascinato via dalla corrente e inghiottito dal fiume, facendo così scattare l'allarme. Vigili del fuoco e protezione civile si erano subito messi in moto per scandagliare il letto del fiume, mentre i carabinieri della Compagnia di Legnago cercavano di raccogliere ogni elemento utile, ma del ragazzo non c'era traccia.

Più passavano i giorni e più scendevano le possibilità di trovare in vita il giovane straniero, fino al macabro ritrovamento di domenica, quando un corpo è stato avvistato dai pompieri del distaccamento di Legnago, impigliato tra i rovi vicino alla riva. Sul posto si sono diretti i sommozzatori di Vicenza, un natante da Padova e l'Unità di comando locale: accertato che si trattava di un cadavere, sono stati avvisati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Legnago, che si si sono diretti sul luogo indicato: anche l'abbigliamento confermerebbe l'identità dello sfortunato ragazzo, la cui salma è stata riportata sulla terra ferma dopo un'ora e mezza circa di lavoro.

Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo, al punto che il pm ha disposto la restituzione del corpo alla famiglia, informata dei fatti attraverso il Consolato.