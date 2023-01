Trovato in appartamento il cadavere di un uomo di 58 anni

Un macabro ritrovamento è stato effettuato nella mattinata di sabato a Zevio.



Come spiegano sul sito di TgVerona, preoccupati dal forte odore, alcuni vicini si sono rivolti a vigili del fuoco e carabinieri: non si avevano più notizie infatti di un 58enne residente in via Tiro a Segno.Arrivati sul posto, forze dell'ordine e pompieri sono dunque entrati nell'abitazione dopo aver sfondato la porta, trovando così il cadavere dell'uomo. La morte dovrebbe essere riconducibile ad un avvelenamento da monossido di carbonio causato da stufa rudimentale: occorrerà attendere però gli esiti degli accertamenti medici per la conferma definitiva.