«Non c'è ancora un calendario venatorio». Cacciatori veneti minacciano di scendere in piazza

«Non c'è ancora un calendario per la stagione venatoria, se non sarà emanato questa settimana scenderemo in piazza».

È l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Sergio Berlato, a mettere nel mirino la Regione Veneto, "colpevole" di non aver ancora comunicato il calendario della prossima stagione di caccia.

«La misura è colma», ha detto Berlato, che annuncia una grande manifestazione dei cacciatori a Venezia, se non verrà emesso il programma.