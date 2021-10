Cacciatore spara alla preda ma colpisce per errore una donna a passeggio

Una donna è stata portata in ospedale nella mattinata di domenica, in seguito ad un incidente di caccia che si è verificato nella zona di Zevio.

La signora di 51 anni era a passeggio in un'area della frazione di Santa Maria, quando sarebbe stata colpita per errore da un cacciatore intento a sparare ad una preda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Zevio, che insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Bonifacio si occuperanno di ricostruire l'esatta dinamica: la vittima, stando a quanto riferito, sarebbe stata raggiunto ad un occhio da alcuni frammenti dopo il colpo.



La donna è stata prontamente soccorsa dal 118 giunto in ambulanza e portata in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento, dove è stata ricoverata, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita.