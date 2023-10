Fermato sul bus diretto a Trento, aveva un trolley con quasi 34 chili di hashish all'interno

Partito da Bergamo a bordo di un bus Flixbus in direzione di Bolzano, è stato intercettato sulle sponde del Garda con una valigia piena di hashish.

Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, si trattava di un 33enne afghano residente nel capoluogo dell'Alto Adige, che viaggiava con un trolley contenente quasi 34 chili di hashish, verosimilmente destinati alle piazze di spaccio della zona.

L'uomo è stato intercettato a Peschiera del Garda dalla guardia di finanza di Villafranca di Verona durante il viaggio,che prevedeva anche una tappa intermedia a Trento. Il suo bagaglio infatti ha attirato l'attenzione del cane antidroga Zack, che lo ha puntato dopo aver fiutato lo stupefacente, il quale era stato diviso in 68 panetti.

Il 33enne avrebbe cercato di giustificarsi, affermando di non essere a conoscenza di ciò che conteneva il trolley e di essere stato pagato 500 euro per portarlo da Bergamo a Trento, e consegnarlo poi ad un altro individuo.

Parole che non sono bastate però ad evitargli l'arresto con l’accusa di traffico e detenzione illecita di droga e il conseguente carcere. La Finanza trentina ora è al lavoro per risalire all’identità del destinatario del trolley.