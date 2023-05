Convocati in questura a Verona otto giovani protagonisti di bullismo e i loro genitori

Evitare che le loro azioni si ripetano nel tempo e comportino per loro stessi conseguenze più gravi sul piano giudiziario. È questo l'obiettivo del progetto avviato dalla questura di Verona per coinvolgere i genitori e i ragazzi protagonisti di episodi di bullismo.

Nella giornata di martedì sono stati convocati negli uffici di lungadige Galtarossa gli esercenti la potestà genitoriale di otto giovani, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, i quali, poco più di un mese fa, si sono resi protagonisti di comportamenti prepotenti nei confronti di alcuni coetanei, i cui genitori erano a loro volta presenti all'incontro.

I funzionari di polizia hanno colto l'occasione per evidenziare l’importanza dell’assunzione delle responsabilità anche da parte degli adulti e si sono messi a disposizione per ogni futura attività di supporto all’azione educativa delle famiglie.

Un incontro che si è svolto in un clima di grande collaborazione, dove tutti i genitori, senza alcuna eccezione, hanno assunto in modo responsabile un atteggiamento di apertura e consapevolezza. Questo a testimoniare l’importanza di instaurare un circuito collaborativo tra istituzioni e cittadini, in particolare con gli adulti che, in qualità di genitori o insegnanti, costituiscono delle figure guida nella vita dei ragazzi.

È il fermo convincimento del Questore Roberto Massucci, secondo il quale «la Polizia di Stato deve essere al fianco di genitori, scuola, e Servizi Sociali, nel recupero di giovani che vivono momenti di sbandamento in quella che è una delle missioni più difficili e delicate degli adulti: educare alla responsabilità».

Alla fine dell'incontro, i familiari dei giovani coinvolti hanno ringraziato i poliziotti e chiesto loro di supportarli affinché i loro ragazzi possano comprendere le conseguenze delle proprie azioni.