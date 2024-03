Segno di usura sulla statua dei Giulietta, piccolo foro sul seno destro

Una delle opere della città di Verona più viste dai turisti mostra un primo segno di cedimento. Come riportato da Ansa, è stato individuato un foro sul seno destro della statua in bronzo di Giulietta. Un buco piccolo, di pochi millimetri, ma che testimonia l'usura di una statua fotografata e soprattutto toccata tutti i giorni dai tanti visitatori del cortile posto sotto il celebre balcone del personaggio shakespeariano.

Il problema è noto ed era stato all'origine della sostituzione della statua originale di Giulietta, quella realizzata nel 1972 da Nereo Costantini. L'opera era all'aperto e quindi esposta alle intemperie, ma soprattutto veniva toccata tutti i giorni da un numero crescente di turisti. In tanti infatti si sono fatti immortalare mentre toccavano la statua, soprattutto il seno. Un gesto che viene ancora oggi ripetuto auspicando di ricevere una buona fortuna in amore. L'effetto, però, di questa continua usura è stata la formazione sulla statua originale di alcuni buchi e questo ha portato una decina di anni fa alla sostituzione dell'opera. La statua del Costantini è stata posta al riparo nella Casa di Giulietta, mentre nel cortile è stata messa una copia fedele all'originale e sempre in bronzo, finanziata da Cattolica Assicurazioni.

Ora anche nella copia si è formato un primo buco. Un piccolo foro attorno al quale potrebbe però svilupparsi nuovamente il dibattito sull'opportunità o meno di lasciare ai visitatori del cortile la libertà di toccare la statua di Giulietta.