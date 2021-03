Bucano la gomma dell'auto di un anziano per derubarlo: due denunciati

Avrebbero atteso che l'uomo ripartisse dopo aver fatto la spesa, per poi approfittare di quando si è dovuto fermare a cambiare lo pneumatico per prendere lo zainetto col cellulare dall'abitacolo

Avrebbero tenuto d'occhio l'auto di un anziano che aveva parcheggiato all'esterno dell'Eurospin di San Giovanni Lupatoto e atteso che ripartisse dopo avere fatto la spesa: dopo circa un chilometro, proprio in via Battisti, approfittando del fatto che il conducente fosse stato costretto a fermarsi per cambiare lo pneumatico precedentemente forato proprio dai due malviventi, l'hanno superato e si sono fermati.

Secondo quanto riferito dall'Arma, mentre lo sventurato anziano cercava di cambiare la ruota con quella di scorta, i malintenzionati si sarebbero intrufolati nell'abitacolo e avrebbero rubato lo zainetto col cellulare. A quel punto sarebbero ripartiti, oramai convinti di averla fatta franca, ma l'occupante di una terza auto avrebbe assistito all'intera scena e, dopo aver preso la targa, ha allertato il 112.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Giovanni Lupatoto e, una volta appresi i nomi degli intestatari del veicolo, si sono messi sulle loro tracce. L'auto in questione è stata poi intercettata dai militari davanti al punto vendita Leroy Merlin e i due occupanti sono stati perquisiti dagli operatori: non è stata rinvenuta però la refurtiva di cui, secondo le forze dell'ordine, i due malviventi si sarebbero liberati poco prima.

I presunti ladri sono due 24enne pregiudicati e domiciliati in via Forte Azzano, i quali sono stati accompagnati in caserma e denunciati all'Autorita Gudiziaria per furto aggravato in concorso.

Uno dei due, già sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare, aveva un permesso di due ore per andare a fare la spesa.