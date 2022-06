«Ciao Bruno», Nogara saluta il suo eroe. Zaia: «Gli dobbiamo molto»

«Ciao Bruno». Inizia così il post pubblicato sui social dal Comune di Nogara che ricorda il suo ex assessore, Bruno Padovani, morto a 82 anni sulla spiaggia di Ravenna, dopo essere corso in aiuto dei bambini in difficoltà nelle acque dell'Adriatico.

«È venuto a mancare dopo un gesto eroico nel salvataggio di 4 bimbi in difficoltà tra le onde del mare. Bruno è stato consigliere ed assessore al sociale del Comune di Nogara mettendo sempre grande serietà e dedizione nel suo ruolo di amministratore pubblico. Ci lascia con un grande gesto di altruismo a testimonianza di una vita vissuta al servizio degli altri.

L'Amministrazione Comunale a nome di tutti i cittadini si stringe attorno ai familiari in questo momento di cordoglio. La terra ti sia lieve Bruno».

Decine e decine i commenti lasciati sotto il post, tra chi semplicemente si unisce al cordoglio della famiglia e chi ricorda l'uomo che Padovani è stato, fino al suo ultimo giorno. «Caro Bruno. Vicino di casa, quasi un papà, cordiale e gentile. Sempre pronto a fare 4 chiacchiere. Non riesco a crederci», «Uomo generoso ed altruista che ha dato tanto a Nogara», «Una delle persone più buone e gentili che io abbia mai conosciuto», «Vera incarnazione di solidarietà»: queste alcune delle parole lasciate a ricordare un uomo che ha lasciato il segno nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Pensieri cui si aggiungono quelli del presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha voluto sottolineare la grandezza del gesto di Padovani e come la parola "eroe" si azzeccata come in pochi altri casi: «Il gesto del signor Bruno Padovani non può lasciarci indifferenti. Ha messo davanti alla sua vita quella di quattro bambini, in difficoltà tra le onde del mare a Marina di Ravenna. Un gesto eroico per un uomo di 82 anni che purtroppo, dopo aver compiuto un miracolo traendoli in salvo, è mancato per un malore.

Se non fosse stato per lui avremmo assistito ad una tragedia ? prosegue il Governatore -. Questo gesto, di puro impulso, esprime sicuramente il suo grande altruismo a testimonianza diretta di una vita trascorsa aiutando il prossimo. Nell?enciclopedia Treccani un eroe è un essere al quale si attribuiscono imprese prodigiose e meriti eccezionali: ebbene, il signor Bruno si può proprio definire un eroe. Gli dobbiamo molto e assieme a tutti i Veneti esprimo la mia vicinanza e il mio cordoglio ai familiari».