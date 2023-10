Scomparsa di Brenda, indagini riaperte ma l'ex compagno è volato in Colombia

È iscritto all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) e vive in Colombia Andrea Felicetti, l'ex compagno di Maria Aparecida Soares, nota come Brenda, la donna di origini brasiliane che nel luglio 2018 è scomparsa da Castelnuovo del Garda. Quando è sparita, la donna aveva 52enne e viveva con Felicetti in una casa di Camalavicina. Una casa in cui attualmente Felicetti non abita più perché da qualche anno si è trasferito all'estero. La rivelazione è stata resa nota dalla giornalista Veronica Briganti, la quale ha seguito la vicenda di Brenda per il programma televisivo di Rai 3 Chi l'ha visto?.

Nella puntata del 4 ottobre scorso, Veronica Briganti ha ricostruito la storia svelando appunto che Andrea Felicetti non vive più in Italia, ma in Colombia, e rintracciarlo sarà più complicato. Sulla sparizione di Brenda, infatti, c'è un'indagine in corso e gli investigatori vorrebbero interrogare nuovamente l'ex compagno della donna.

Risulta in effetti ancora inspiegabile come mai Brenda, dopo aver litigato con Andrea Felicetti, sia sparita nel nulla senza portar via con sé il telefono cellulare e i documenti. E non abbia in nessun modo cercato di ricontattare la figlia avuta da una precedente relazione. Dubbi che con il passare del tempo hanno modificato l'ipotesi dell'allontanamento volontario in un'ipotesi più grave, quella dell'omicidio. Ma il corpo di Brenda non è stato mai ritrovato ed Andrea Felicetti non è stato mai indagato. Anzi, l'uomo si è rifatto una vita, risposandosi e trasferendosi altrove. Ed ora gli investigatori dovranno andarlo a trovare in Colombia se vogliono di nuovo interrogarlo, nella speranza di dare una svolta ad un'indagine che ha il timer acceso. La Procura di Verona ne aveva chiesto l'archiviazione, ma il gip ha respinto l'istanza dando però sei mesi di tempo per chiarire soprattutto le incongruenze presenti nelle dichiarazioni allora fornite da Andrea Felicetti. Ma per chiarirle bisogna parlare con il diretto interessato, volato nel frattempo in Sud America.